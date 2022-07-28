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Вчера, 14:02

Свердловчанам на 6-9% увеличат компенсации оплаты услуг ЖКХ

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2022. В Свердловской области введен региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг. Соответствующее решение принято на заседании областного правительства под руководством губернатора Евгения Куйвашева, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.

Нововведение включает возможность рассчитать компенсацию коммунальных платежей для социально незащищенных граждан. Речь идет о тех, чьи затраты на ЖКХ больше максимально допустимой доли в совокупном доходе семьи. Социальная поддержка на 2022 и плановый 2023 год увеличится на 6-9% и будет зависеть от тарифов на коммунальные услуги по каждому муниципалитету.

В текущем году в Свердловской области на компенсацию оплаты услуг ЖКХ из регионального бюджета было выделено 2,8 млрд руб.

Добавим, что на Среднем Урале в начале декабря была выполнена индексация тарифов за коммунальные услуги.

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