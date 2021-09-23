В Свердловской области только в двух городах коммунальные тарифы вырастут более чем на 9,5%

УрБК, Екатеринбург, 01.12.2022. В Свердловской области в большинстве муниципалитетов установили индексацию тарифов на коммунальные услуги, не превышающую 9,5%. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.



В то же время в Каменске-Уральском и Нижнем Тагиле стоимость обслуживания вырастет до 11,1%. Повышенный рост платежей в этих городах связан с тем, что требуется улучшить долговечность и безопасность городских коммуникаций, осуществить инвестиционные программы в отрасли ЖКХ.



Отмечается, что представители властей региона предусматривают порядок социальных гарантий в качестве адресных субсидий для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Выплаты предоставляют семьям с доходом ниже суммы прожиточного минимума на человека, а также одиноко проживающим гражданам.



Ранее стало известно, что в 2022 году с 1 декабря начнут действовать новые тарифы на газ, электричество, водоснабжение и отопление. В 2023 году стоимость коммунальных услуг не изменится.