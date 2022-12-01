В Свердловской области рост коммунальных платежей ограничили предельным индексом в 9,8%

УрБК, Екатеринбург, 01.12.2022. В Свердловской области в большинстве муниципалитетов установили индексацию тарифов на ...26.07.2022 Коммунальные услуги в Свердловской области могут подорожать на 9,3%
УрБК, Екатеринбург, 26.07.2022. Свердловские власти предложили повысить коммунальные платежи для жителей региона на ...13.02.2015 Из бюджета Екатеринбурга в январе 2015 года выделено субсидий на оплату услуг ЖКХ на сумму более 24 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 13.02.2015. В Екатеринбурге в январе 2015 года 19 тыс. 749 семей получили субсидии из городского ...21.03.2012 Почти 17 тыс. семей Екатеринбурга получили из бюджета субсидии на оплату услуг ЖКХ
УрБК, Екатеринбург, 21.03.2012. Почти 17 тыс. семей в феврале 2012 года получили из бюджета Екатеринбурга субсидии на ...16.01.2012 В Свердловской области утвержден областной стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2012 год
УрБК, Екатеринбург, 16.01.2012. На заседании правительства Свердловской области принято постановление «Об областном ...