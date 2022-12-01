УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 17:43

В Свердловской области рост коммунальных платежей ограничили предельным индексом в 9,8%

УрБК, Екатеринбург, 18.12.2023. В большинстве муниципалитетов Свердловской области рост платежей за услуги ЖКХ в декабре изменится не более чем на 9,8%, в то время как правительством РФ предусмотрено право ввести максимальный индекс до 13,6%. Об этом сообщает региональный департамент информполитики.

При реализации инвестиционных проектов в коммунальной сфере после согласования Федеральной антимонопольной службой России у муниципалитетов есть право обратиться с инициативой об установлении для них более высокого предельного индекса. Таким правом воспользовались в Качканаре, где рост платежей для обновления коммунальной инфраструктуры составит 13,8%.

Отметим, что в дополнение к ограничению роста коммунальных платежей предельным индексом предусмотрены меры соцзащиты в виде адресных субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Право на выплаты получают одиноко проживающие граждане и семьи со средним доходом на одного человека ниже прожиточного минимума, если платежи за коммунальные услуги превышают 12% от их совокупного дохода. Для иных одиноко проживающих граждан и семей этот показатель установлен на уровне 22%.

Утверждение предельных изменений размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги происходит ежегодно в декабре.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
01.12.2022 В Свердловской области только в двух городах коммунальные тарифы вырастут более чем на 9,5%

УрБК, Екатеринбург, 01.12.2022. В Свердловской области в большинстве муниципалитетов установили индексацию тарифов на ...

26.07.2022 Коммунальные услуги в Свердловской области могут подорожать на 9,3%

УрБК, Екатеринбург, 26.07.2022. Свердловские власти предложили повысить коммунальные платежи для жителей региона на ...

13.02.2015 Из бюджета Екатеринбурга в январе 2015 года выделено субсидий на оплату услуг ЖКХ на сумму более 24 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2015. В Екатеринбурге в январе 2015 года 19 тыс. 749 семей получили субсидии из городского ...

21.03.2012 Почти 17 тыс. семей Екатеринбурга получили из бюджета субсидии на оплату услуг ЖКХ

УрБК, Екатеринбург, 21.03.2012. Почти 17 тыс. семей в феврале 2012 года получили из бюджета Екатеринбурга субсидии на ...

16.01.2012 В Свердловской области утвержден областной стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2012 год

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2012. На заседании правительства Свердловской области принято постановление «Об областном ...

Популярные новости
24.11.2023В Свердловской области не будут повышать тарифы на электроэнергию в 2024 году22.11.2023Ученый объяснил неурожаи картофеля, овощей и кормовых культур в Свердловской области в последние четыре года24.11.2023Татьяна Янтюшева: Исправление исторических ошибок в ЕГРН — одна из ключевых задач Росреестра06.12.2023Эхо коммунальных войн21.11.2023Долги свердловчан по взносам на капремонт выросли на 10,5% в III квартале 2023 года
Архив новостей
Декабрь 2023 (404)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (774)
Июль 2023 (710)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
1