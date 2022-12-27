В Свердловской области увеличили компенсации за оплату ЖКХ на 3-5%

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2023. В Свердловской области на 3-5% увеличен размер компенсации за оплату ЖКХ. Соответствующие изменения в региональный стандарт стоимости ЖКХ были приняты на заседании правительства региона под руководством губернатора Евгения Куйвашева. Об этом сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.



Региональный стандарт — максимальная доля расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи. Он дает возможность определить компенсацию оплаты ЖКХ для социально незащищенных граждан. Размер компенсации рассчитывается для каждого муниципалитета отдельно в зависимости от действующих коммунальных тарифов.



«Сейчас мы увеличиваем размер компенсации еще на 3-5 процентов из-за повышения с 1 января ставки за капремонт. Это уже второе повышение за три месяца: в декабре региональный стандарт был увеличен на 9%», — рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.



Региональный стандарт определяет сумму субсидии на оплату ЖКХ семьям, в которых на коммунальные услуги уходит более 22% от общего заработка семьи. Доход складывается из зарплат, пенсий, стипендий, алиментов, ежемесячных пособий по уходу за ребенком и прочего заработка. Также право на льготу есть у одиноко проживающих граждан, чья плата за ЖКХ в совокупном доходе выше 12%.



Обратиться за поддержкой можно в администрации муниципалитета. Размер субсидии зависит от жилплощади, состава семьи, размера оплаты за жилое помещение. В среднем на одну семью выделяется 1 тыс. 528 руб. в месяц. Информацию о льготах можно получить в территориальных управлениях социальной политики и местных администрациях или по телефону 8-800-300-81-00.