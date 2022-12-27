УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 13:43

В Свердловской области увеличили компенсации за оплату ЖКХ на 3-5%

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2023. В Свердловской области на 3-5% увеличен размер компенсации за оплату ЖКХ. Соответствующие изменения в региональный стандарт стоимости ЖКХ были приняты на заседании правительства региона под руководством губернатора Евгения Куйвашева. Об этом сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.

Региональный стандарт — максимальная доля расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи. Он дает возможность определить компенсацию оплаты ЖКХ для социально незащищенных граждан. Размер компенсации рассчитывается для каждого муниципалитета отдельно в зависимости от действующих коммунальных тарифов.

«Сейчас мы увеличиваем размер компенсации еще на 3-5 процентов из-за повышения с 1 января ставки за капремонт. Это уже второе повышение за три месяца: в декабре региональный стандарт был увеличен на 9%», — рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Региональный стандарт определяет сумму субсидии на оплату ЖКХ семьям, в которых на коммунальные услуги уходит более 22% от общего заработка семьи. Доход складывается из зарплат, пенсий, стипендий, алиментов, ежемесячных пособий по уходу за ребенком и прочего заработка. Также право на льготу есть у одиноко проживающих граждан, чья плата за ЖКХ в совокупном доходе выше 12%.

Обратиться за поддержкой можно в администрации муниципалитета. Размер субсидии зависит от жилплощади, состава семьи, размера оплаты за жилое помещение. В среднем на одну семью выделяется 1 тыс. 528 руб. в месяц. Информацию о льготах можно получить в территориальных управлениях социальной политики и местных администрациях или по телефону 8-800-300-81-00.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
27.12.2022 Свердловчанам на 6-9% увеличат компенсации оплаты услуг ЖКХ

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2022. В Свердловской области введен региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных ...

28.07.2022 В Свердловской области изменили стандарт стоимости ЖКУ

УрБК, Екатеринбург, 28.07.2022. Свердловские власти утвердили новый стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг ...

02.07.2013 Новый стандарт стоимости коммунальных услуг появился в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 02.07.2013. Правительство Свердловской области утвердило размер регионального стандарта стоимости ...

14.09.2012 Размер субсидии для ряда екатеринбуржцев увеличится в связи с новыми стандартами стоимости ЖКУ

УрБК, Екатеринбург, 14.09.2012. Для жителей Екатеринбурга изменился региональный стандарт стоимости ...

16.01.2012 В Свердловской области утвержден областной стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2012 год

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2012. На заседании правительства Свердловской области принято постановление «Об областном ...

Популярные новости
20.01.2023За две недели 2023 года в Таиланд прибыло почти 100 тыс. туристов из России13.02.2023На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается небольшое похолодание10.02.2023Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%20.01.2023Жительницу Екатеринбурга обязали выплатить налог на сумму более 255 тыс. рублей после продажи доли квартиры20.01.2023Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поделился с Союзом российских городов опытом по развитию транспортно-логистического каркаса
Архив новостей
Февраль 2023 (405)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (711)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18