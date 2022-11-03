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Специалисты «МегаФона» рассказали об изменениях мобильных привычек свердловчан в 2022 году

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2022. Специалисты «МегаФона» проанализировали обезличенные данные и рассказали, как изменились мобильные привычки жителей Свердловской области в 2022 году.

Как сообщает пресс-служба оператора, интернет-трафик свердловчан за год увеличился на 15%. При этом интернетом пользуется на 40% больше мужчин, чем женщин. Максимальный объем трафика фиксируется с пятницы по воскресенье. Среди популярных приложений для общения на первое место вышел Telegram— на его долю приходится 77% от общего трафика мессенджеров. На втором месте по популярности — WhatsApp.

Также свердловчане в среднем за сутки проговаривают более 9,5 млн минут. Наибольший объем голосового трафика фиксируется во вторник и среду. Чаще всего жители региона общаются с собеседниками из России, Узбекистана, Таджикистана, ОАЭ и Белоруссии.

Кроме того, отмечается рост на 10% трафика на популярные ресурсы, позволяющие ознакомиться с литературными произведениями российских и зарубежных авторов. При этом интерес к онлайн-кинотеатрам упал на 15%.

Наиболее популярными среди уральцев стали смартфоны китайских брендов, в том числе Xiaomi, Huawei и Realme. По сравнению с 2021 годом число таких устройств увеличилось на 10%. При этом аналитики отмечают снижение числа кнопочных телефонов, которые используются только для звонков.

По словам директора «МегаФона» в Свердловской области Инны Джур, оператор в этом году сфокусировался на развитии сети в крупных городах области и небольших поселениях. В Екатеринбурге работы по улучшению качества связи были проведены в районе Московского тракта, Птицефабрики, Академического района, в центре города и в микрорайонах Уктус, Компрессорный, Уралмаш, Парковый.

Качество связи также было улучшено в Каменске-Уральском, Краснотурьинске, Нижнем Тагиле, Полевском, Серове, Красноуфимске, Первоуральске и других населенных пунктах.

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