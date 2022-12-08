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В Свердловской области выявлено 182 новых случая заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2022. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 182 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 27 декабря 2022 года федеральный оперштаб.

Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 562 тыс. 799 человек.

Также за сутки в области зарегистрирован один летальный случай от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 900. За сутки из больниц выписано 188 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровел 548 тыс. 051 человек.

В России за минувшие сутки было выявлено 5 тыс. 197 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 21 млн 774 тыс. 824 человека. За сутки зафиксировано 59 летальных случаев (всего 393 тыс. 492), выздоровели 7 тыс. 692 человека (всего 21 млн 176 тыс. 667).

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