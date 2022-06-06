Инвестиции в российские проекты ГЧП в 2022 году превысили 702 млрд рублей

УрБК, Москва, 27.12.2022. Сектор государственно-частного партнерства (ГЧП) завершает 2022 год с рекордными за последние три года показателями. По состоянию на 23 декабря коммерческое закрытие выполнено для 316 проектов, получивших 702,7 млрд руб. инвестиций. В 2021 году их было 245 на сумму 503,6 млрд руб., в 2020 — 219 на 355,5 млрд руб., в 2019 — 267 на 660,6 млрд руб. Об этом сообщает «Коммерсантъ» на основе данных Национального центра ГЧП.
Больше всего проектов представлено в сфере ЖКХ — 191 проект (61% от общего числа) — с инвестициями в 156,7 млрд руб. (22,4% от общей суммы). Самым дорогим оказался транспортный сегмент — 20 проектов привлекли 42,5% от всех инвестиций — 296,3 млрд руб.
В данный момент в общей сложности реализуются около 4,1 тыс. ГЧП-проектов. Объем инвестиций оценивается в 6 трлн руб., включая 4,3 трлн руб. частных вложений.
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