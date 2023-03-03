За 2022 год в проекты государственно-частного партнерства в РФ было инвестировано 765 млрд рублей

УрБК, Москва, 20.03.2023. За 2022 год в проекты государственно-частного партнерства, прошедшие коммерческое закрытие, было инвестировано 765 млрд руб. Это самый высокий показатель за последние три года, сообщает «Коммерсантъ» на основе обзора АКРА.
Аналитики отмечают, что рекордные значения 2018 года удалось обогнать не только по общему объему инвестиций — тенденция к росту рынка существует и по другим индикаторам.
Стабилизации рынка способствовали антикризисные меры правительства: разрешение пересматривать условия концессий без согласования с антимонопольной службой и право увеличивать цены соглашений. Параллельно с этим рынку помог рост госинвестиций.
Добавим, что в Свердловской области в начале марта было одобрено строительство двух новых школ с применением механизмов государственно-частного партнерства.
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