В Сосновском районе Челябинской области будет временно ограничено электроснабжение

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2022. В Сосновском районе Челябинской области 27 декабря с 13.00 до 17.00 пройдут неотложные работы в питающей сети 110 кВ. В этот период по условиям безопасного производства работ требуется ограничить электроснабжение. Работы проведут специалисты Центральных электрических сетей филиала «Россети Урал» — «Челябэнерго».
В пресс-службе компании уточнили, что на время подготовки резервной схемы электроснабжения и до восстановления нормальной схемы электроснабжения прогнозируется низкий уровень напряжения в Новом Кременкуле и Садовом. Вынужденно будет введен режим полного ограничения потребления электрической энергии в связи с невозможностью резервирования клиентов в период с 13.00 до 17.00 27 декабря в населенных пунктах Кременкуль, Родной, Белые росы, СНТ Чайка, СНТ Урал.
«Напоминаем о каналах обратной связи энергетиков с клиентами различных категорий. Всю необходимую информацию о перерывах электроснабжения и сроках проведения ремонтных работ можно получить по единому номеру 8-800-220-0-220 (звонок по России бесплатный), в мессенджере Telegram по номеру +7-912-29-01-220. На сайте электросетевой компании работает Интернет-приемная. Кроме того, информация о введениях ограничений потребителей дополнительно размещается на сайте компании «Россети Урал», — говорится в сообщении.
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