В Челябинске цена квадратного метра жилья на вторичном рынке с начала года выросла на 27%

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2022. В Екатеринбурге цена за квадратный метр жилья на вторичном рынке составляет 103 тыс. ...

Цена «квадрата» на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за квартал выросла на 3%

УрБК, Челябинск, 13.10.2022. В Челябинске средняя стоимость квартиры на вторичном рынке составляет 2,77 млн руб., а ...

В Челябинске средняя цена 1 кв. метра небольшой квартиры на вторичном рынке с начала года выросла на 19%

УрБК, Челябинск, 09.08.2022. В Челябинске средняя цена одного квадратного метра квартиры площадью до 32 кв. м. на ...