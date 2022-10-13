В Челябинске цена квадратного метра жилья на вторичном рынке с начала года выросла на 27%

УрБК, Челябинск, 26.12.2022. В Челябинске цена за квадратный метр жилья на вторичном рынке составляет 63 тыс. 852 руб. За квартал она выросла на 1,6%, с начала года — на 27,6%. Об этом говорится в исследовании портала «Мир квартир».
Помимо этого, в исследовании указана средняя стоимость жилья на вторичном рынке в российских городах и ее динамика за квартал и за год. Так, в Челябинске она составляет 3 млн 542 тыс. 821 руб., увеличившись за квартал на 2,3% и с начала года — на 24,9%.
Стоит отметить, что Челябинск является одним из городов страны с самыми низкими расценками на жилье на вторичном рынке. Помимо него в этом списке оказались Волжский, Курган, Магнитогорск и Нижний Тагил.
По словам генерального директора портала «Мир квартир» Павла Луценко, в следующем году стоимость вторичного жилья будет зависеть целиком от общего положения дел в стране и стабильности экономической ситуации. Он считает, что «можно ожидать как вялого роста, так и снижения цен на квартиры».
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