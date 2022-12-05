В Екатеринбурге вынесен приговор экс-сотрудникам «Свердловского областного объединения пассажирского автотранспорта» за кражу 5,4 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2022. В Екатеринбурге Чкаловский районный суд вынес приговор по уголовному делу о хищении 5,4 млн руб. Обвиняемые — бывшие кассир и главный технолог ГУП «Свердловское областное объединение пассажирского автотранспорта».
Судом установлено, что в период с января 2017 по март 2018 года злоумышленницы путем мошеннических действий с финансовыми поступлениями в кассу предприятия регулярно присваивали часть доходов от перевозки пассажиров, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Бывший главный технолог признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 33, частью 4 статьи 160 УК РФ «Организация присвоения с использованием служебного положения, в особо крупном размере», ей назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Экс-кассиру вынесен приговор в соответствии с частью 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение с использованием служебного положения в особо крупном размере» с наказанием в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее за взятку в размере 100 тыс. руб. был осужден руководитель службы безопасности ГУП «Свердловское областное объединение пассажирского автотранспорта». Ему было назначено наказание в виде исправительных работ сроком 1 год и 6 месяцев с удержанием 10% заработка в доход государства.
УрБК, Екатеринбург, 05.12.2022. В Екатеринбурге по решению Чкаловского районного суда осужден начальник службы ...14.03.2022 В Екатеринбурге вынесен приговор по делу о хищении 13 млн рублей у клиентов интерьерного салона
УрБК, Екатеринбург, 14.03.2022. Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес обвинительный приговор по делу о хищении ...20.12.2021 В Екатеринбурге юрист осужден на 6 лет за мошенничество с недвижимостью
УрБК, Екатеринбург, 20.12.2021. Свердловский областной суд по итогам рассмотрения апелляционной жалобы осудил юриста из ...24.07.2019 В Екатеринбурге экс-сотрудницу «Почты России» признали виновной в присвоении лотерейных билетов на сумму более 2 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 24.07.2019. Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении ...17.02.2014 Экс-глава ОАО «Ирбитский хлебопекарный завод» осужден на 5 лет лишения свободы условно за растрату 30 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 17.02.2014. Вступил в законную силу приговор Ирбитского районного суда по уголовному делу в ...