В Екатеринбурге вынесен приговор экс-сотрудникам «Свердловского областного объединения пассажирского автотранспорта» за кражу 5,4 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2022. В Екатеринбурге Чкаловский районный суд вынес приговор по уголовному делу о хищении 5,4 млн руб. Обвиняемые — бывшие кассир и главный технолог ГУП «Свердловское областное объединение пассажирского автотранспорта».



Судом установлено, что в период с января 2017 по март 2018 года злоумышленницы путем мошеннических действий с финансовыми поступлениями в кассу предприятия регулярно присваивали часть доходов от перевозки пассажиров, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Бывший главный технолог признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 33, частью 4 статьи 160 УК РФ «Организация присвоения с использованием служебного положения, в особо крупном размере», ей назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Экс-кассиру вынесен приговор в соответствии с частью 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение с использованием служебного положения в особо крупном размере» с наказанием в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.



Приговор не вступил в законную силу.



Ранее за взятку в размере 100 тыс. руб. был осужден руководитель службы безопасности ГУП «Свердловское областное объединение пассажирского автотранспорта». Ему было назначено наказание в виде исправительных работ сроком 1 год и 6 месяцев с удержанием 10% заработка в доход государства.