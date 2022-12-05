УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:02

В Екатеринбурге вынесен приговор экс-сотрудникам «Свердловского областного объединения пассажирского автотранспорта» за кражу 5,4 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2022. В Екатеринбурге Чкаловский районный суд вынес приговор по уголовному делу о хищении 5,4 млн руб. Обвиняемые — бывшие кассир и главный технолог ГУП «Свердловское областное объединение пассажирского автотранспорта».

Судом установлено, что в период с января 2017 по март 2018 года злоумышленницы путем мошеннических действий с финансовыми поступлениями в кассу предприятия регулярно присваивали часть доходов от перевозки пассажиров, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Бывший главный технолог признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 33, частью 4 статьи 160 УК РФ «Организация присвоения с использованием служебного положения, в особо крупном размере», ей назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Экс-кассиру вынесен приговор в соответствии с частью 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение с использованием служебного положения в особо крупном размере» с наказанием в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее за взятку в размере 100 тыс. руб. был осужден руководитель службы безопасности ГУП «Свердловское областное объединение пассажирского автотранспорта». Ему было назначено наказание в виде исправительных работ сроком 1 год и 6 месяцев с удержанием 10% заработка в доход государства.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
05.12.2022 Руководитель службы безопасности свердловского ГУПа осужден за взятку в размере 100 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2022. В Екатеринбурге по решению Чкаловского районного суда осужден начальник службы ...

14.03.2022 В Екатеринбурге вынесен приговор по делу о хищении 13 млн рублей у клиентов интерьерного салона

УрБК, Екатеринбург, 14.03.2022. Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес обвинительный приговор по делу о хищении ...

20.12.2021 В Екатеринбурге юрист осужден на 6 лет за мошенничество с недвижимостью

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2021. Свердловский областной суд по итогам рассмотрения апелляционной жалобы осудил юриста из ...

24.07.2019 В Екатеринбурге экс-сотрудницу «Почты России» признали виновной в присвоении лотерейных билетов на сумму более 2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 24.07.2019. Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении ...

17.02.2014 Экс-глава ОАО «Ирбитский хлебопекарный завод» осужден на 5 лет лишения свободы условно за растрату 30 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2014. Вступил в законную силу приговор Ирбитского районного суда по уголовному делу в ...

Популярные новости
02.12.2022РЭК Свердловской области утвердила новые тарифы на вывоз мусора15.12.2022Компания «Уральские авиалинии» предложила постоянным клиентам «Бизнес-проездной»02.12.2022Специалисты «Россети» — МЭС Урала повысили надежность электроснабжения трех тяговых подстанций Горьковской железной дороги16.12.2022«Атомстройкомплекс» получил от АКРА позитивный прогноз по кредитному рейтингу30.11.2022В Екатеринбурге запустят новый автобусный маршрут и изменят нумерацию шести троллейбусов
Архив новостей
Декабрь 2022 (620)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Август 2022 (779)
Июль 2022 (718)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18