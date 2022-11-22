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Руководитель службы безопасности свердловского ГУПа осужден за взятку в размере 100 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2022. В Екатеринбурге по решению Чкаловского районного суда осужден начальник службы безопасности ГУП «Свердловское областное объединение пассажирского автотранспорта». Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 290 УК РФ «Получение взятки».

Было установлено, что обвиняемый в феврале 2021 года содействовал заключению договора с юридическим лицом об оказании услуг по защите и обеспечению транспортной безопасности одного из автовокзалов города. Он получил взятку в размере 100 тыс. руб. и с февраля по июнь 2021 года не контролировал деятельность организации, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Подсудимому назначено наказание в виде исправительных работ сроком 1 год и 6 месяцев с удержанием 10% заработка в доход государства.

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