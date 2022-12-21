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Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга выведено 165 единиц спецтехники и 418 рабочих

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2022. Сегодня днем на уборку города вышло 165 спецмашин и 418 сотрудников коммунальных служб. Очистка улиц Екатеринбурга от снега и наледи проходит в круглосуточном режиме, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

За прошедшие сутки на полигоны было вывезено более 21 тыс. т снега и 42 тыс. т мусора. Для обработки улично-дорожной сети применили 7,8 т противогололедного материала и 60 т фракционного песка.

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