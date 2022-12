Банковское признание

По итогам уходящего года Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) получил ряд значимых наград среди других учреждений банковского сектора.



Аналитическое агентство Markswebb Rank & Report представило ежегодное исследование digital-банкинга. Эксперты оценивали приложения более 20 банков, выпущенные на Android. За текущий год УБРиР поднялся на одну позицию в номинации «Лучший цифровой офис» и попал в топ-5, а в номинации «Лучший ежедневный банкинг» вошел в топ-10. Таким образом, мобильный банк УБРиР в очередной раз оказался среди лучших по качеству предоставления онлайн-услуг.



«Мобильное приложение банка — незаменимый помощник в решении финансовых задач. И для нас в этом году было стратегически важно, чтобы большая часть наших продуктов и услуг были оформлены и открыты именно в мобильном банке. Этой цели мы достигли уже в III квартале. Мы повышали удобство использования приложения, убирали лишние этапы в оформлении продуктов, в частности, кредитов и кредитных карт, добавили функциональности и информативности. Нам важно, что эксперты смогли оценить нашу работу по достоинству», — подчеркнул управляющий директор центра цифрового развития каналов взаимодействия с клиентами УБРиР Денис Тур.



Также отмечается, что доля проникновения мобильного банка в активную базу клиентов составила 75%, увеличившись с начала года на 15%. В 2023 году УБРиР сосредоточится на развитии web-версии интернет-банка.



Кроме того, УБРиР стал обладателем двух наград европейской digital-премии Tagline Awards 2022. Концепция My life — my memes получила серебро, а SMM банка для b2b-направления в сети «ВКонтакте» — бронзу в категории «Лучшее Social Media финансовой компании. Жюри конкурса дало высокую оценку продвижению бренда и коммуникации с клиентами в социальных сетях.



«Соцсети — это один из основных каналов контакта с целевой аудиторией для нашего банка. Развитие системы взаимодействия с клиентами, их активное вовлечение, а также привлечение внимания к продуктам УБРиР является одним из фокусов продвижения во «ВКонтакте». Подобные награды подтверждают, что мы двигаемся в правильном направлении и предлагаем аудитории интересные проекты», — отметила директор департамента маркетинга УБРиР Олеся Калмыкова.



My life — my memes — концепция продвижения дебетовой карты УБРиР My life в социальной сети «ВКонтакте». В ней обыгрываются различные мемы, события в поп-культуре и информационные поводы, происходящие в России и в мире. Этот подход позволил в несколько раз увеличить основные показатели вовлеченности в сообществе УБРиР. Также для корпоративных клиентов банк поменял подходы продвижения: создал платформу с полезным контентом для поддержки предпринимателей. Это дало прирост аудитории и за пределами домашнего региона присутствия.



Не стала исключением и социальная составляющая работы банка. Так, УБРиР завоевал победу престижной финансовой премии RETAIL FINANCE AWARDS в номинации «Лучший социальный проект».



Награду банк получил за реализацию проекта «Кинолето УБРиР», в рамках которого летом 2022 года в парке Маяковского в Екатеринбурге был открыт летний кинотеатр. Весь июль посетители парка могли бесплатно смотреть фильмы и мультфильмы на специально организованных местах.



Отмечается, что в 2022 году УБРиР вернулся к активной социальной деятельности после пандемийных 2020 и 2021 годов, когда большинство офлайн-мероприятий было отменено или перенесено. В ближайшее время банк планирует реализовать еще несколько масштабных проектов.



