Цифровые сервисы УБРиР вошли в топ-5 лучших по стране

УрБК, Екатеринбург, 23.12.2022. Мобильный банк Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) вновь оказался среди лучших по качеству предоставления онлайн-услуг. Об этом сообщает пресс-служба финансовой организации.



Так, аналитическим агентством Markswebb Rank & Report было представлено ежегодное исследование digital-банкинга. Эксперты оценивали приложения более 20 банков, выпущенные на Android.



За текущий год УБРиР поднялся на одну позицию в номинации «Лучший цифровой офис» и попал в топ-5, а в номинации «Лучший ежедневный банкинг» вошел в топ-10.



«Мобильное приложение банка — незаменимый помощник в решении финансовых задач. И для нас в этом году было стратегически важно, чтобы бОльшая часть наших продуктов и услуг было оформлено и открыто именно в мобильном банке. Этой цели мы достигли уже в третьем квартале. Мы повышали удобство использования приложения, убирали лишние этапы в оформлении продуктов, в частности, кредитов и кредитных карт, добавили функциональности и информативности. Нам важно, что эксперты смогли оценить нашу работу по достоинству», — подчеркнул управляющий директор центра цифрового развития каналов взаимодействия с клиентами УБРиР Денис Тур.



Также отмечается, что доля проникновения мобильного банка в активную базу клиентов составила 75%, увеличившись с начала года на 15%. В 2023 году УБРиР сосредоточится на развитии web-версии интернет-банка.