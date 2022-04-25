УБРиР стал победителем финансовой премии RETAIL FINANCE AWARDS

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) победил в номинации «Лучший социальный проект» престижной финансовой премии RETAIL FINANCE AWARDS, сообщает пресс-служба УБРиР.



«Благодаря проекту «Кинолето УБРиР» в парке Маяковского в Екатеринбурге открылся летний кинотеатр. Весь июль посетители парка могли бесплатно смотреть фильмы и мультфильмы, расположившись в гамаках или на пледах», — говорится в сообщении организации.



RETAIL FINANCE AWARDS — авторитетная награда в сфере розничных финансов, за которую соревнуются наиболее активные российские банки и компании.



Отмечается, что в 2022 году УБРиР вернулся к активной социальной деятельности после пандемийных 2020 и 2021 годов, когда большинство офлайн-мероприятий было отменено или перенесено. До конца этого года банк планирует реализовать еще несколько масштабных проектов.