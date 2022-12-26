«Кинолето УБРиР» в этом году пройдет в двух парках Екатеринбурга

УБРиР получил ряд значимых наград по итогам 2022 года ...

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) победил в номинации «Лучший социальный ...

УБРиР стал победителем финансовой премии RETAIL FINANCE AWARDS

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2022. Власти Екатеринбурга передали летний парк «Уралмаш» в пользование ЦПКиО им. В.В. ...

Власти Екатеринбурга передали летний парк «Уралмаш» в пользование ЦПКиО имени В.В. Маяковского для реализации проекта благоустройства

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2021. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) получил специальный приз премии Retail ...

Мобильное приложение банка УБРиР получило высокую оценку от Retail Finance Awards 2021

УБРиР стал победителем премии RETAIL FINANCE AWARDS в номинации «Лучшее IT-решение для розничного банка»

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2019. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) стал победителем премии RETAIL FINANCE ...