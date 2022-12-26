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«Кинолето УБРиР» в этом году пройдет в двух парках Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2023. Показы фильмов под открытым небом «Кинолето УБРиР» в этом году пройдут в двух парках Екатеринбурга — ЦПКиО им. Маяковского и летнем парке «Уралмаш».

Как сообщает пресс-служба банка, в парке Маяковского летний кинотеатр будет работать ежедневно с 1 июля по 20 августа. А в летнем парке «Уралмаш» состоится несколько кинопоказов по выходным в июле и августе. Посмотреть афишу и выбрать фильм можно на сайте проекта и в социальных сетях парка.

«Кинолето УБРиР» — подарок всем горожанам к 300-летию Екатеринбурга. Вместе с руководством парка Маяковского мы значительно расширили проект. В этом году «Кинолето УБРиР» будет длиться дольше обычного — до дня города. Сеансов станет больше. А еще в середине июля мы начнем кинопоказы по выходным дням в Летнем парке «Уралмаш». Так еще больше горожан смогут окунуться в приятную атмосферу открытых кинотеатров, которые дают возможность провести больше времени на свежем воздухе, почувствовать июльское тепло и отдохнуть», — отметила директор по маркетингу УБРиР Олеся Калмыкова.

В этом году при поддержке парка Маяковского совместно с сетью кинотеатров «Премьер Зал» в афише «Кинолето УБРиР» появятся актуальные жанровые фильмы, романтические комедии, семейные мультфильмы и мелодрамы.

Отмечается, что «Кинолето УБРиР» высоко оценили не только жители Екатеринбурга, но и профессиональное сообщество. В 2022 году проект победил в номинации «Лучший социальный проект» премии RETAIL FINANCE AWARDS — авторитетной награды в сфере розничных финансов, за которую борются крупнейшие российские банки и компании.
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