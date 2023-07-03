В Екатеринбурге этим летом работают несколько кинотеатров под открытым небом

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«Кинолето УБРиР» в этом году пройдет в двух парках Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2023. Показы фильмов под открытым небом «Кинолето УБРиР» в этом году пройдут в двух парках ...

В центре Екатеринбурга появилась галерея под открытым небом с репродукциями шедевров русского авангарда из коллекции Музея ИЗО

УрБК, Екатеринбург, 06.10.2022. В центре уральской столицы на набережной реки Исеть появилась галерея под открытым ...

В Екатеринбурге РМК откроет воркаут-площадку около ККТ «Космос»

УрБК, Екатеринбург, 30.06.2017. В Екатеринбурге 2 июля 2017 года «Русская медная компания» (РМК) откроет площадку для ...

В Екатеринбурге кинотеатр «Пассаж Синема» даст доступ детям на фильмы с ограничением 12+ и 16+

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2016. В Екатеринбурге кинотеатр «Пассаж Синема» будет допускать детей и подростков на ...

Группа ЧТПЗ в рамках Дня металлурга проведет в Первоуральске праздничные мероприятия

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2014. В субботу, 19 июля, в рамках празднования Дня металлурга, Дня города и 80-летия ПНТЗ в ...