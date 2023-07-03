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В Екатеринбурге этим летом работают несколько кинотеатров под открытым небом

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2023. В Екатеринбурге этим летом будут работать несколько кинотеатров под открытым небом. Посмотреть различные фильмы смогут дети и взрослые, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Так, жители и гости города ежедневно, вплоть до 20 августа, смогут смотреть фильмы на площадке Центрального парка культуры и отдыха им. Маяковского на улице Мичурина, 230. Сеансы начинаются ежедневно в 16.00 с мультипликационных фильмов для детей. В 19.00 стартуют киносеансы для взрослых, причем фильмы подобраны так, что их будет интересно посмотреть всей семьей. Показы проводятся в рамках проекта «Кинолето». С расписанием сеансов можно ознакомиться на официальном сайте ЦПКиО.

Еще один кинотеатр появился в Саду центра современного искусства на улице Добролюбова, 19а. Проект реализован ко дню 300-летия Екатеринбурга в рамках программы «Пять шагов для городов». Помимо кинотеатра здесь появилась музыкальная площадка, где можно также танцевать и проводить лекции. Пространство открыто ежедневно до 27 августа. Устроители также проводят здесь различные мастер-классы, интерактивные театральные постановки и музыкальные викторины. Расписание можно увидеть на сайте организаторов.

Еще один кинотеатр под открытым небом появился в амфитеатре «МЕГА Парка» на улице Металлургов, 87. Здесь 27 июля и 12 августа будет проходить всероссийский фестиваль уличного кино. Посетителям будут представлены короткометражки, созданные молодыми режиссерами. Проект реализуется при поддержке министерства культуры РФ.
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