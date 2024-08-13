В Екатеринбурге в парке Маяковского стартует четвертый сезон «Кинолета УБРиР»

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В Екатеринбурге фестиваль «Кинолето УБРиР» в парке имени Маяковского за месяц посетило более 50 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 13.08.2024. В Екатеринбурге фестиваль «Кинолето УБРиР» в парке имени В. В. Маяковского за месяц ...

Фестиваль «Кинолето УБРиР» в Екатеринбурге продлили до 6 августа

УрБК, Екатеринбург, 02.08.2024. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) и екатеринбургский Центральный парк ...

В Екатеринбурге в парке Маяковского с 5 июля по 4 августа будет проходить «Кинолето УБРиР»

УрБК, Екатеринбург, 02.07.2024. В Екатеринбурге на аллее парка Маяковского вновь состоятся бесплатные показы фильмов ...

«Кинолето УБРиР» посетили более 40 тыс. екатеринбуржцев

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2023. «Кинолето УБРиР» в Екатеринбурге в Парке Маяковского и в Летнем парке Уралмаша с 1 ...

«Кинолето УБРиР» в этом году пройдет в двух парках Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2023. Показы фильмов под открытым небом «Кинолето УБРиР» в этом году пройдут в двух парках ...