В Екатеринбурге в парке Маяковского стартует четвертый сезон «Кинолета УБРиР»
УрБК, Екатеринбург, 02.07.2025. В Екатеринбурге на аллее Маяковского возобновятся бесплатные киносеансы под открытым небом. Проект уже четвертый год подряд реализуется при поддержке Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР). «Кинолето УБРиР» стартует в пятницу, 4 июля, в 19.00 с традиционного киноквиза с подарками, а в 20.00 начнется первый сеанс под озвучку оркестра. Сеансы продлятся до 17 августа, сообщает пресс-служба кредитно-финансовой организации.
«Мы рады, что проект «Кинолето УБРиР» развивается, что его искренне ждут. Четвертый год подряд он становится местом притяжения для горожан самых разных возрастов. «Кинолето УБРиР» — это любимые фильмы на большом экране, уютные пледы и шезлонги на траве, а еще — неповторимая атмосфера. Каждый раз мы очень тщательно выбираем первый фильм, которым открываем «Кинолето». Обычно его название держится в секрете. Но в этом году команда проекта решила удивить иначе. Мы приглашаем посмотреть фильм «Человек-амфибия». А незабываемую атмосферу киновечеру создаст живой аккомпанемент оркестра из двух десятков музыкантов», — отметил президент УБРиР Алексей Долгов.
Летний кинотеатр в парке Маяковского будет открываться по будням в 16.00. Первый сеанс — это мультфильмы, а после него — два фильма. По выходным киносеансы начинаются в 12.00, в течение всего дня будет показываться до пяти художественных и анимационных фильмов.
Всего в этом году будет показано более 150 фильмов. Среди них ленты известных режиссеров: Вуди Алена, Уэса Андерсона, Тима Бертона, Кристофера Нолана, а также работы с фестиваля «Кинопроба», несколько премьер, тематические подборки в дни массовых мероприятий, детские, семейные и другие фильмы.
Расписание можно отслеживать
на сайте проекта и в социальных сетях парка. В программе возможны изменения. Изображения предоставлены пресс-службой УБРиР