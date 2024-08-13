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В Екатеринбурге в парке Маяковского стартует четвертый сезон «Кинолета УБРиР»

УрБК, Екатеринбург, 02.07.2025. В Екатеринбурге на аллее Маяковского возобновятся бесплатные киносеансы под открытым небом. Проект уже четвертый год подряд реализуется при поддержке Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР). «Кинолето УБРиР» стартует в пятницу, 4 июля, в 19.00 с традиционного киноквиза с подарками, а в 20.00 начнется первый сеанс под озвучку оркестра. Сеансы продлятся до 17 августа, сообщает пресс-служба кредитно-финансовой организации.

В Екатеринбурге в парке Маяковского стартует четвертый сезон «Кинолета УБРиР»

«Мы рады, что проект «Кинолето УБРиР» развивается, что его искренне ждут. Четвертый год подряд он становится местом притяжения для горожан самых разных возрастов. «Кинолето УБРиР» — это любимые фильмы на большом экране, уютные пледы и шезлонги на траве, а еще — неповторимая атмосфера. Каждый раз мы очень тщательно выбираем первый фильм, которым открываем «Кинолето». Обычно его название держится в секрете. Но в этом году команда проекта решила удивить иначе. Мы приглашаем посмотреть фильм «Человек-амфибия». А незабываемую атмосферу киновечеру создаст живой аккомпанемент оркестра из двух десятков музыкантов», — отметил президент УБРиР Алексей Долгов.

Летний кинотеатр в парке Маяковского будет открываться по будням в 16.00. Первый сеанс — это мультфильмы, а после него — два фильма. По выходным киносеансы начинаются в 12.00, в течение всего дня будет показываться до пяти художественных и анимационных фильмов.

В Екатеринбурге в парке Маяковского стартует четвертый сезон «Кинолета УБРиР»

Всего в этом году будет показано более 150 фильмов. Среди них ленты известных режиссеров: Вуди Алена, Уэса Андерсона, Тима Бертона, Кристофера Нолана, а также работы с фестиваля «Кинопроба», несколько премьер, тематические подборки в дни массовых мероприятий, детские, семейные и другие фильмы.

Расписание можно отслеживать на сайте проекта и в социальных сетях парка. В программе возможны изменения.

Изображения предоставлены пресс-службой УБРиР
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