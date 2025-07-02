В Екатеринбурге состоятся финальные киносеансы четвертого сезона проекта «Кинолето УБРиР»

Фото предоставлено пресс-службой УБРиР



УрБК, Екатеринбург, 13.08.2025. В Екатеринбурге в воскресенье, 17 августа, состоятся финальные киносеансы четвертого сезона фестиваля «Кинолето УБРиР», который проходит на аллее Маяковского, сообщает пресс-служба финансовой организации.В 16.45 УБРиР проведет Кинобинго и раздаст призы. После этого состоится показ мелодрамы «500 дней лета» и драмы «Изгой» с Томом Хэнксом.«Символично, что финал «Кинолета» практически совпадает с основными праздничными активностями в честь Дня рождения Екатеринбурга. Мы приглашаем провести время в парке Маяковского вместе со своими близкими и успеть насладиться отличными фильмами под открытым небом, а также попытать счастья в Кинобинго», — отметил президент банка УБРиР Алексей Долгов.Напомним, что фестиваль проходит в этом году полтора месяца: показы стартовали 4 июля.