В Екатеринбурге в парке Маяковского с 5 июля по 4 августа будет проходить «Кинолето УБРиР»

УрБК, Екатеринбург, 02.07.2024. В Екатеринбурге на аллее парка Маяковского вновь состоятся бесплатные показы фильмов под открытым небом. Проект «Кинолето» пройдет третий год подряд при поддержке Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР). Площадка будет работать на привычном месте с 5 июля по 4 августа, сообщает пресс-служба финансовой организации.
«Кинолето УБРиР» стартует в ближайшую пятницу, 5 июля. В 19.00 начнется киноквиз с призами, а в 20.00 — показ фильма, название которого пока держится в секрете.
«Мы искренне рады тому, что для многих горожан стало доброй традицией встречаться на киносеансах в парке Маяковского. Здесь сложилась своя атмосфера, за которой приходят и большие дружные компании, и задумчивые интроверты. Надеемся, что и в этом году июльское солнце подарит нам много теплых вечеров. Ведь кино подходит и для первого романтического свидания, и для встречи с коллегами после работы, и для семейного просмотра на свежем воздухе», — сказал президент УБРиР Алексей Долгов.
Отмечается, что в этом году летний кинотеатр будет открываться по будням в 16.00 мультфильмами «Смешарики», «Фиксики», «Малышарики» и другими, затем будут показывать два фильма. По выходным запланированы специальные киносеансы в течение всего дня.
Следить за расписанием ближайших показов можно будет на сайте проекта
и в соцсетях парка.
«В нашей подборке будут французские комедии, советское кино, американская классика, неделя кино с саундтреками Ханса Циммера и даже премьеры, которые совсем недавно вышли на большой экран. Еще мы покажем зрителям самые яркие эпизоды любимых сериалов. Активно будем задействовать площадку в дни крупных мероприятий: специальная программа пройдет в рамках джазового фестиваля «Послушайте!», «Сандарина», фестиваля науки «Кстати», состоится «Фестиваль уличного кино». Планируем тематические встречи и обсуждение фильмов со звездными гостями. По нашим прогнозам в этом году «Кинолето» ожидается очень насыщенным», — отметил директор парка Маяковского Павел Зубакин.
Ранее «Кинолето УБРиР» получило высокую оценку профессионального сообщества. Это событие стало первым в номинации «Лучший социальный проект» премии RETAIL FINANCE AWARDS — авторитетной награды в сфере розничных финансов, за которую борются крупнейшие российские банки и компании.