В Екатеринбурге в парке Маяковского с 5 июля по 4 августа будет проходить «Кинолето УБРиР»

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«Кинолето УБРиР» посетили более 40 тыс. екатеринбуржцев

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2023. «Кинолето УБРиР» в Екатеринбурге в Парке Маяковского и в Летнем парке Уралмаша с 1 ...

В Екатеринбурге этим летом работают несколько кинотеатров под открытым небом

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2023. В Екатеринбурге этим летом будут работать несколько кинотеатров под открытым небом. ...

«Кинолето УБРиР» в этом году пройдет в двух парках Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2023. Показы фильмов под открытым небом «Кинолето УБРиР» в этом году пройдут в двух парках ...

УБРиР стал победителем финансовой премии RETAIL FINANCE AWARDS

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) победил в номинации «Лучший социальный ...

Мобильное приложение банка УБРиР получило высокую оценку от Retail Finance Awards 2021

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2021. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) получил специальный приз премии Retail ...