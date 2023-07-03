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«Кинолето УБРиР» посетили более 40 тыс. екатеринбуржцев

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2023. «Кинолето УБРиР» в Екатеринбурге в Парке Маяковского и в Летнем парке Уралмаша с 1 июля посетили более 42 тыс. зрителей, сообщает пресс-служба финансовой компании.

«Кинолето УБРиР» посетили более 40 тыс. екатеринбуржцев
Фото предоставлено пресс-службой УБРиР

«Мы хотели подарить горожанам и гостям Екатеринбурга больше теплых и уютных вечеров к 300-летию города. Вместе с партнерами мы сделали афишу более разнообразной и продлили сеансы до Дня города. Мы рады, что проект идеально вписался в новую концепцию парка: нашу площадку задействовали для театральных выступлений, лекций и обсуждений. Когда в Летнем театре выступал пианист Денис Мацуев, мы провели трансляцию этого концерта на большом экране для всех желающих», — отметила начальник отдела по связям с общественностью УБРиР Элина Кущенко.

Всего за второй сезон «Кинолета УБРиР» состоялось 116 полнометражных сеансов. Каждую неделю команда проекта составляла тематические подборки: вселенная «Марвел», аниме, романтика, советская классика и другие. Например, в дни фестиваля «Да, шеф!» были показаны фильмы: «Рататуй», «Завтрак у Тиффани», а также «Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту». Больше всего зрителей одномоментно пришло смотреть фильмы франшизы «Аватар».

Напомним, «Кинолето УБРиР» стартовало в 2022 году. Инициативу высоко оценили не только жители Екатеринбурга, но и профессиональное сообщество. В прошлом году проект победил в номинации «Лучший социальный проект» премии RETAIL FINANCE AWARDS — авторитетной награды в сфере розничных финансов, за которую борются крупнейшие российские банки и компании.
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