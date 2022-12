УБРиР получил серебро и бронзу в цифровой премии Tagline Awards

УрБК, Екатеринбург, 22.12.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) получил две награды в европейской digital-премии Tagline Awards 2022. Жюри высоко оценило продвижения бренда и коммуникации с клиентами в социальных сетях, сообщила пресс-служба финансового учреждения.



«На крупнейшей Digital-премии в Европе Tagline Awards 2022 концепция My life — my memes получила серебро, а SMM банка для b2b-направления в сети «ВКонтакте» — бронзу в категории «Лучшее Social Media финансовой компании», — говорится в сообщении.



Tagline Awards — крупнейшая в Европе премия для инновационных компаний и агентств digital-сферы. Наград удостаиваются самые креативные проекты.



«Соцсети — это один из основных каналов контакта с целевой аудиторией для нашего банка. Развитие системы взаимодействия с клиентами, их активное вовлечение, а также привлечение внимания к продуктам УБРиР является одним из фокусов продвижения во «ВКонтакте». Подобные награды подтверждают, что мы двигаемся в правильном направлении и предлагаем аудитории интересные проекты», — отметила директор департамента маркетинга УБРиР Олеся Калмыкова.



My life — my memes — концепция продвижения дебетовой карты УБРиР My life в социальной сети «ВКонтакте». В ней обыгрываются различные мемы, события в поп-культуре и информационные поводы, происходящие в России и в мире. Этот подход позволил в несколько раз увеличить основные показатели вовлеченности в сообщество УБРиР. Также для корпоративных клиентов банк поменял подходы продвижения: создал платформу с полезным контентом для поддержки предпринимателей. Это дало прирост аудитории и за пределами домашнего региона присутствия.