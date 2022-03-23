УБРиР стал лауреатом профессиональной премии в индустрии клиентского опыта СХ WORLD AWARDS

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) стал лауреатом профессиональной премии в индустрии клиентского опыта СХ WORLD AWARDS в номинации «Лучший пользовательский опыт».



Эксперты дали высокую оценку модернизированному мобильному банку, а также результатам работы команды, сообщает пресс-служба финансовой организации.



Обновленное приложение банка, по мнению членов жюри, показало хорошие результаты по нескольким критериям, в том числе эффективности и положительному влиянию на бизнес номинанта, удовлетворенности персонала и работы, направленной на потребности клиентов.



«Для нас важно было превратить мобильное приложение в полноценный цифровой офис банка. Эту задачу нам удалось успешно реализовать благодаря слаженной и быстрой работе команды. Теперь клиенты УБРиР могут из любой точки земного шара, используя лишь телефон, совершать не только ежедневные операции, но и пользоваться новыми продуктами, консультироваться со специалистами, а также получать поддержку 24/7. Поэтому попадание в список лауреатов профессиональной премии — один из важных показателей качества нашей работы», — отметил руководитель центра цифрового развития каналов взаимодействия с клиентами УБРиР Денис Тур.



СХ WORLD AWARDS — профессиональная премия в индустрии клиентского опыта. Ею награждают самые интересные и успешные проекты, инициативы, продукты в индустрии Сustomer eХperience. Ежегодно в ней принимают участие более 200 номинантов.



Добавим, ранее мобильный банк УБРиР высоко оценило аналитическое агентство Markswebb Rank & Report. Так, приложение вошло в топ-10 рейтинга в номинации Digital office и в топ-20 — в Daily Banking.