Мобильный банк УБРиР вошел в топ-10 рейтинга Markswebb в номинации Digital office

УрБК, Екатеринбург, 17.12.2021. Мобильный банк Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) вошел в топ-10 рейтинга Markswebb в номинации Digital office и в топ-20 в номинации Daily Banking. Об этом сообщает пресс-служба финансово-кредитной организации.



Банку удалось подняться сразу на 17 позиций (с 23 места в 2020 году соответственно) и занять шестое место в номинации Digital office.



Как рассказал управляющий директор центра цифрового развития каналов взаимодействия с клиентами Денис Тур, 2021 год стал прорывным для мобильного банка, и для команды это беспрецедентный результат.



«Мобильный банк как полноценный Digital office — это наша ключевая задача в этом году, на решение которой мы бросили почти все силы. Мы ставили своей целью доработать наше приложение таким образом, чтобы клиент мог получать полный спектр финансовых услуг в онлайне, из любой точки мира, без похода в офис. За 2021 год мы внедрили более 200 продуктовых и операционных улучшений (в 10 раз больше, чем в 2020 году). Как результат — рост активной базы пользователей — с начала года более чем на 30%», — заявил Д. Тур.



В номинации Daily Banking эксперты Markswebb оценивали удобство управления финансами: в 2021 году банк также работал над этой задачей и, как итог, показал динамику на пять позиций — занял 18 место рейтинга Markswebb (годом ранее — 24 место).



Напомним, в этом году банк выпустил несколько важных обновлений: 1) удаленное обновление персональных данных физических лиц; 2) выпуск цифровой карты в один клик; 3) переводы Me2me pull и С2В по СБП; 4) активация карты и установка ПИН-кода; 5) запрос задолженности по ЖКУ и телеком-услугам и автоплатежи; 6) виртуальные дебетовые и кредитные карты; 7) оформление кредита онлайн с оплатой страховки и срочным зачислением денег; 8) оспаривание карточной операции и многие другие.



Результатом проделанной работы стало не только продвижение в рейтинге Markswebb Rank & Report, но и рост популярности приложения. Количество скачиваний мобильного банка в маркетах в 2021 году выросло: в App Store в 1,6 раза по сравнению с 2020 годом, а в Google play в 2,7 раза по сравнению с 2019 годом. Число уникальных пользователей в активной клиентской базе банка увеличилось с 44% в январе 2021 до 59% в ноябре 2021 года, а количество операций с начала года выросло более чем на 60%.



На 2022 год у УБРиР еще более амбициозные планы по развитию мобильного банка и попадание в топ-10 рейтинга Markswebb по направлению Daily Banking.