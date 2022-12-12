В Свердловской области выявлено 190 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2022. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 190 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 26 декабря 2022 года федеральный оперштаб.
Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 562 тыс. 617 человек.
Также за сутки в области не зарегистрировано ни одного летального случая от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 899. За сутки из больниц выписано 183 человека. Всего в Свердловской области официально выздоровели 547 тыс. 863 человека.
В России за минувшие сутки было выявлено 5 тыс. 335 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 21 млн 769 тыс. 627 человек. За сутки зафиксировано 50 летальных случаев (всего 393 тыс. 433), выздоровели 5 тыс. 577 человек (всего 21 млн 168 тыс. 975).
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