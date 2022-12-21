Число безработных на Среднем Урале за выходные снизилось на 67 человек

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2022. По состоянию на 26 декабря в Свердловской области официально зарегистрирован 16 тыс. 051 безработный. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 23 декабря число безработных составляло 16 тыс. 118 человек. Таким образом, за последние три дня показатель снизился на 67 человек.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,76%.



Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,43.