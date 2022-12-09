Официальный курс доллара США снизился на 3,4 руб., евро — на 3,6 руб.

УрБК, Москва, 23.12.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 24 декабря 2022 года. Курс долл. США снизился на 3,45 руб., до 68,67 руб., евро — на 3,60 руб., до 73,04 руб.

