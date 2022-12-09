Официальный курс доллара США снизился на 3,4 руб., евро — на 3,6 руб.

УрБК, Москва, 23.12.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 24 декабря 2022 года. Курс долл. США снизился на 3,45 руб., до 68,67 руб., евро — на 3,60 руб., до 73,04 руб.
УрБК, Москва, 09.12.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 9 декабря 2022 года. Курс долл. ...01.12.2022 Официальный курс доллара США снизился на 19 коп., евро — на 33 коп.
УрБК, Москва, 01.12.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 декабря 2022 года. Курс долл. ...16.02.2022 Официальный курс доллара США снизился на 1,1 руб., курс евро — на 96 коп.
УрБК, Москва, 16.02.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 17 февраля 2022 года. Курс долл. ...15.02.2022 Официальный курс доллара США снизился на 41 коп., курс евро — на 58 коп.
УрБК, Москва, 15.02.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 16 февраля 2022 года. Курс долл. ...08.02.2022 Официальный курс доллара США снизился на 38 коп., евро — на 63 коп.
УрБК, Москва, 08.02.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 9 февраля 2022 года. Курс долл. ...