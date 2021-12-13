У екатеринбуржца арестовали Peugeot Boxer за долги на сумму более 9 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.12.2022. В Чкаловском районе Екатеринбурга судебные приставы арестовали у местного жителя Peugeot Boxer из-за задолженности на сумму более 9 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.



В ходе рейда «Должник» по выявлению автолюбителей, не оплативших долги по штрафам и иным исполнительным производствам, сотрудники службы установили, что владелец автомобиля Peugeot Boxer не оплатил задолженности на общую сумму более 9 млн руб. После чего иномарку арестовали и передали на ответственное хранение на специальную парковку.



Так, в случае непогашения долгов владельцем автомобиля транспортное средство поместят в учреждение для оценки стоимости, а затем продадут территориальному органу Росимущества и перечислят денежные средства взыскателю.