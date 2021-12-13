У екатеринбуржца арестовали Peugeot Boxer за долги на сумму более 9 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.12.2022. В Чкаловском районе Екатеринбурга судебные приставы арестовали у местного жителя Peugeot Boxer из-за задолженности на сумму более 9 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В ходе рейда «Должник» по выявлению автолюбителей, не оплативших долги по штрафам и иным исполнительным производствам, сотрудники службы установили, что владелец автомобиля Peugeot Boxer не оплатил задолженности на общую сумму более 9 млн руб. После чего иномарку арестовали и передали на ответственное хранение на специальную парковку.
Так, в случае непогашения долгов владельцем автомобиля транспортное средство поместят в учреждение для оценки стоимости, а затем продадут территориальному органу Росимущества и перечислят денежные средства взыскателю.
УрБК, Екатеринбург, 13.12.2021. Судебные приставы Свердловской области арестовали у екатеринбуржца автомобиль Jaguar XJ ...06.10.2020 У жителя Новоуральска арестовали автомобиль Opel Аstra за долги по квартплате в размере 300 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 06.10.2020. В Новоуральске судебные приставы арестовали автомобиль местного жителя за долги по ...31.01.2020 У жителя Екатеринбурга арестовали автомобиль Audi Q5 за долги по кредиту на сумму более 700 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 31.01.2020. В Екатеринбурге судебные приставы арестовали у местного жителя автомобиль марки Audi Q5 ...17.12.2018 В Белоярском районе судебные приставы арестовали Ford Mondeo за долг по кредитам в 500 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 17.12.2018. Судебные приставы арестовали у жителя Белоярского района автомобиль марки Ford Mondeo ...16.10.2018 В Екатеринбурге судебные приставы арестовали BMW за долг по договору займа в 200 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 16.10.2018. Судебные приставы Чкаловского районного отдела Екатеринбурга арестовали BMW за долг по ...