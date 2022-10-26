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В России средняя ставка по аренде однокомнатной квартиры за год выросла на 4,1%

УрБК, Москва, 23.12.2022. В России средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет 19,6 тыс. руб. Это на 4,1% дороже, чем годом ранее. При этом в 2021 году рост относительно 2020 составил 17,6%, говорится в исследовании «Циана».

Аренда «двушки» по итогам 2022 года обойдется в среднем в 28,6 тыс. руб. Это на 4,5% дороже, чем в прошлом году. При этом в 2021 году динамика составляла 20,2%.

Весной ставки в основном снижались. Рост средней стоимости долгосрочной аренды пришелся на август-сентябрь 2022 года. После объявления частичной мобилизации произошло новое падение спроса и ставок аренды.

Добавим, что в 2022 году на рынке долгосрочной аренды предложение в крупных городах выросло почти в два раза: с 42,5 тыс. до 81,3 тыс.

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