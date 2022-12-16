Оборот крупных и средних предприятий Екатеринбурга вырос на 19,3%

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2022. Оборот крупных и средних предприятий Екатеринбурга в 2022 году вырос на 19,3%, объем инвестиций — на 23.9%. Об этом рассказал в своем Telegram-канале глава муниципалитета Алексей Орлов по итогам заседания совета директоров городских предприятий.
Градоначальник отметил, что екатеринбургское машиностроение активно и успешно участвует в общероссийских программах импортозамещения. Изменение векторов внешней торговли увеличило роль Транссибирского маршрута (включая Екатеринбург) как транспортно-логистического узла.
«Мы с руководителями предприятий договорились и в дальнейшем координировать наши усилия, учитывать их интересы в территориальном развитии города, совершенствовании сферы образования», — отметил А. Орлов.
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