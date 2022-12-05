В Свердловской области выявлено 316 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 23.12.2022. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 316 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 23 декабря 2022 года федеральный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 561 тыс. 960 человек.



Также за сутки в области зарегистрирован один летальный случай от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 899. За сутки из больниц выписано 474 человека. Всего в Свердловской области официально выздоровели 546 тыс. 867 человек.



В России за минувшие сутки было выявлено 7 тыс. 409 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 21 млн 750 тыс. 711 человек. За сутки зафиксировано 57 летальных случаев (всего 393 тыс. 277), выздоровели 8 тыс. 275 человек (всего 21 млн 149 тыс. 218).