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В Екатеринбурге доходность от сдачи в аренду новой квартиры составляет 5,6%

УрБК, Екатеринбург, 23.12.2022. В Екатеринбурге годовая доходность от сдачи в аренду квартиры на первичном рынке в декабре составила 5,6%. На вторичном — 6,6%. Об этом сообщается в исследовании «Циана».

По первому показателю уральская столица занимает четвертое место в стране, по второму — второе, деля его с Ростовом-на-Дону.

Добавим, что годовая доходность от сдачи новой квартиры в крупнейших городах страны сейчас составляет 5%, на вторичном рынке — 5,9%. При этом реальная доходность квартир в новостройках оказывается еще ниже, поскольку приходится ждать завершения строительства и вкладываться в отделку.

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