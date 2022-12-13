Официальный курс доллара США вырос на 1,6 руб., евро — на 1,5 руб.

УрБК, Москва, 23.12.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 23 декабря 2022 года. Курс долл. США вырос на 1,60 руб., до 72,13 руб., евро — на 1,55 руб., до 76,64 руб.