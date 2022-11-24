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Миграционная убыль населения Свердловской области в январе-октябре составила 3,8 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 22.12.2022. На территорию Свердловской области с января по октябрь 2022 года въехали 80 тыс. 156 человек, выбыли из региона 83 тыс. 944 человека, сообщает Свердловскстат.

Таким образом, миграционная убыль на Среднем Урале в январе-октябре 2022 года составила 3 тыс. 788 человек. Для сравнения: в январе-октябре 2021 года фиксировался прирост в 5 тыс. 701 человека.

Прирост международных мигрантов за указанный период составил 14 тыс. 815 человек (в январе-октябре предыдущего года — 12 тыс. 630), в том числе со странами СНГ — 13 тыс. 780 человек, с другими зарубежными государствами — 1 тыс. 035 человек.

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