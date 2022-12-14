Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно выросло

УрБК, Екатеринбург, 22.12.2022. По состоянию на 22 декабря в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 998 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 21 декабря число безработных составляло 15 тыс. 973 человека. Таким образом, за последние сутки показатель вырос на 25 человек.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,76%.



Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,43.