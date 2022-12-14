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Сегодня, 15:22

Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно выросло

УрБК, Екатеринбург, 22.12.2022. По состоянию на 22 декабря в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 998 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

На 21 декабря число безработных составляло 15 тыс. 973 человека. Таким образом, за последние сутки показатель вырос на 25 человек.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,76%.

Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,43.

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