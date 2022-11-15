В Свердловской области выявлено 332 новых случая заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 22.12.2022. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 332 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 22 декабря 2022 года федеральный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 561 тыс. 644 человека.



Также за сутки в области зарегистрирован один летальный случай от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 898. За сутки из больниц выписано 529 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 546 тыс. 393 человека.



В России за минувшие сутки был выявлен 7 тыс. 451 новый случай COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 21 млн 743 тыс. 302 человека. За сутки зафиксировано 54 летальных случая (всего 393 тыс. 220), выздоровели 9 тыс. 243 человека (всего 21 млн 140 тыс. 943).