В Уральском ГУ Банка России рассказали о причинах роста курса валют

УрБК, Екатеринбург, 22.12.2022. Новые санкции, в первую очередь связанные с экспортом нефти, стали основной причиной роста валют, который произошел в последние две недели. Об этом рассказал сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге начальник Уральского ГУ Банка России Рустэм Марданов.



«Вы видите, что ситуация на нефтяном рынке достаточно нестабильная. Вступают в действие основные ограничительные меры на нефть, нефтепродукты с 1 февраля. Затем ценовой потолок. В ожидании реализации этих мер и ограничений рынок реагирует таким образом. По-видимому, он ожидает, что это негативно скажется на объемах экспорта», — объяснил он.



Рустэм Марданов уточнил, что после резкого падения в феврале-марте рубль резко укрепился, и это произошло за счет значительного превышения экспорта над импортом. Сейчас наступила фаза ожидания.



«Ожидания, конечно, спекулятивные: существенных изменений с точки зрения платежного баланса не произошло. Они еще будут, пока не определится степень влияния санкций на основные позиции нашей экономики», — заключил Р. Марданов.