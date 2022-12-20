Курс доллара США на Московской бирже превысил 72 руб., евро — 76 руб.

УрБК, Москва, 22.12.2022. По состоянию на 10.15 мск курс доллара США составляет 72,08 руб., евро — 76,67 руб. Это первый раз с 29 апреля, когда курс американской валюты превысил 71 руб. На момент закрытия торгов 21 декабря курс доллара США составлял 70,99 руб., евро — 75,60 руб.

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