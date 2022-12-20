Официальный курс доллара США вырос на 1,5 руб., евро — на 1,7 руб.

УрБК, Москва, 22.12.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 22 декабря 2022 года. Курс долл. США вырос на 1,52 руб., до 70,52 руб., евро — на 1,75 руб., до 75,09 руб.
УрБК, Москва, 21.12.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 21 декабря 2022 года. Курс долл. ...20.12.2022 Официальный курс доллара США вырос на 1,74 руб., евро — на 1,84 руб.
УрБК, Москва, 20.12.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 20 декабря 2022 года. Курс долл. ...15.12.2022 Официальный курс доллара США вырос на 14 коп., евро — на 74 коп.
УрБК, Москва, 15.12.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 15 декабря 2022 года. Курс долл. ...14.12.2022 Официальный курс доллара США вырос на 44 коп., евро — на 43 коп.
УрБК, Москва, 14.12.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 14 декабря 2022 года. Курс долл. ...06.12.2022 Официальный курс доллара США вырос на 41 коп., евро — на 53 коп.
УрБК, Москва, 06.12.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 декабря 2022 года. Курс долл. ...