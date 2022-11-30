Специалисты «Свердловэнерго» подключили к электроснабжению дом для переселения из аварийного жилья в Волчанске

УрБК, Екатеринбург, 21.12.2022. Сотрудники Серовских электрических сетей филиала «Россети Урал» — «Свердловэнерго» провели технологическое присоединение многоквартирного жилого дома в Волчанске по адресу улица Малая Окружная, 99. Этот объект предназначен для переселения граждан из аварийного жилья, сообщает пресс-служба компании.



Дом, рассчитанный на 31 семью, уже сдан в эксплуатацию и заселен. Для электроснабжения новостройки энергетики построили воздушную линию электропередачи 0,4 кВ с применением современного самонесущего изолированного провода (СИП), который доказал свою эффективность в работе; проложили две кабельные линии 0,4 кВ, а также выполнили ряд других мероприятий. Проведенная работа позволила обеспечить объект надежным электроснабжением.





Фото предоставлено департаментом по связям с общественностью «Россети Урал»



Ранее энергетики Серовских электрических сетей выполнили в городе Волчанске техприсоединение соседней новостройки, также сданной в эксплуатацию и заселенной жителями.