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Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга выведено 178 единиц спецтехники и 421 рабочий

УрБК, Екатеринбург, 21.12.2022. Сегодня днем на уборку города вышло 178 спецмашин и 421 сотрудник коммунальных служб. Уборка улиц Екатеринбурга от снега и наледи проходит в круглосуточном режиме, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

За прошедшие сутки на полигоны было вывезено более 40 тыс. т снега, для обработки улично-дорожной сети израсходовано порядка 52 т противогололедного материала и 77 т фракционного песка. На улицах работало 467 единиц спецтехники и 530 рабочих.

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