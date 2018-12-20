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Вчера, 14:20

Свердловское УФАС за год назначило штрафы на общую сумму 65 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 21.12.2022. Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Свердловской области в текущем году наложило штрафы на общую сумму 65 млн руб. Об этом в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал руководитель ведомства Дмитрий Шалабодов.

Отметим, что в прошлом году были наложены штрафы на общую сумму 241,7 млн руб. Снижение данного показателя связано с сокращением числа жалоб и действием моратория на проведение проверок ФАС.

За 2022 год антимонопольному ведомству удалось взыскать штрафы на общую сумму 110 млн руб.

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