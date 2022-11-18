Более половины жалоб в свердловское УФАС касается спамовой рекламы

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2023. 51% от общего числа жалоб свердловчан, которые поступили в I квартале в УФАС по региону, касается спамовой рекламы. Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал заместитель руководителя ведомства Сергей Волков.



Эксперт отметил, что доля жалоб на спам от граждан неуклонно возрастает.



«В 2021 году доля жалоб на спам составила 19% от общего количества обращений. В 2022 году — 37%. В I квартале текущего года — уже 51%», — отметил Сергей Волков.



По его словам, увеличение доли жалоб на незаконную рассылку информационных сообщений связано с участием в процессе так называемых профессиональных жалобщиков.



«Причина прироста — за счет «профессиональных жалобщиков». Это не отрицательная категория. Это люди, которые научились обращаться с подобными заявлениями к нам, увидели результат, и у них уже набита рука. Доля таких жалобщиков в 2021 году составляла 47%, в 2022 году — 34%, в I квартале 2023 года — 54%», — добавил спикер.



Он также рассказал, что среди всех каналов распространения спам-информации более 60% приходится на телефонные звонки. Этот показатель остается неизменным с 2021 года.



Сергей Волков также рассказал, что уже за три месяца текущего года свердловское УФАС по итогам рассмотрения обращений граждан назначило административных штрафов на сумму 1 млн 216 тыс. руб. по 18 постановлениям.



Чаще всего с помощью спам-сообщений рекламируются финансовые услуги — кредиты, карты, рассрочки, займы, медицинские услуги, услуги связи, юридические услуги, в том числе банкротство, а также образовательные услуги.