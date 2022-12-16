Генеральный директор ММК Павел Шиляев награжден правительственной премией

УрБК, Магнитогорск, 21.12.2022. Генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев получил правительственную премию за вклад в развитие экономики и социальной сферы. Награду ему вручил лично глава кабмина Михаил Мишустин, сообщает управление информации и общественных связей металлургического предприятия.
По словам Михаила Мишустина, премия призвана отметить достижения российских исследователей и их вклад в развитие экономики и социальной сферы.
«Ученые — это люди, верящие в свое дело и преданные ему. Именно благодаря вашим знаниям, смелым, подчас дерзким идеям, настойчивому поиску рождаются прорывные решения. Они становятся технологиями, которые помогают улучшить жизнь наших людей», — отметил глава правительства.
Павел Шиляев, в свою очередь, подчеркнул, что результаты работы предприятия всегда направлены на удовлетворение запросов клиентов.
Напомним, что в этом году коллективу ученых и специалистов под руководством генерального директора ПАО «ММК» Павла Шиляева присуждена премия правительства РФ 2022 года в области науки и техники, а также присвоено почетное звание лауреата премии. Государственной награды была удостоена разработка, цифровизация и внедрение комплексных научно-технических решений по производству стального проката нового поколения для базовых отраслей отечественной промышленности.
«Почетной государственной наградой отмечена большая работа, которую ММК проделал вместе с коллегами из ведущих научных и исследовательских центров страны, и которая дала серьезный практический результат. В частности, ММК смог увеличить объемы производства импортозамещающих сталей и сделать свою продукцию еще более конкурентоспособной на мировом рынке. Другим итогом этой работы стало развитие технологической и информационной безопасности комбината», — отметил Павел Шиляев.
В рамках большого проекта специалисты ММК и эксперты из партнерских организаций создали новые технологии производства металлопродукции, включая стали для разных отраслей народного хозяйства — строительства, автомобилестроения, трубной и метизной промышленности. Материалы нового поколения послужат для выпуска современных товаров и оборудования, востребованного как у населения страны, так и в экономике России в целом.
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