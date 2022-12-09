В Свердловской области выявлено 340 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 21.12.2022. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 340 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 21 декабря 2022 года федеральный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 561 тыс. 312 человек.



Также за сутки в области зарегистрирован один летальный случай от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 897. За сутки из больниц выписано 493 человека. Всего в Свердловской области официально выздоровели 545 тыс. 864 человека.



В России за минувшие сутки было выявлено 7 тыс. 442 новых случая COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 21 млн 735 тыс. 851 человек. За сутки зафиксировано 59 летальных случаев (всего 393 тыс. 166), выздоровели 8 тыс. 359 человек (всего 21 млн 131 тыс. 700).