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Вчера, 13:19

В Свердловской области выявлено 340 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 21.12.2022. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 340 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 21 декабря 2022 года федеральный оперштаб.

Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 561 тыс. 312 человек.

Также за сутки в области зарегистрирован один летальный случай от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 897. За сутки из больниц выписано 493 человека. Всего в Свердловской области официально выздоровели 545 тыс. 864 человека.

В России за минувшие сутки было выявлено 7 тыс. 442 новых случая COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 21 млн 735 тыс. 851 человек. За сутки зафиксировано 59 летальных случаев (всего 393 тыс. 166), выздоровели 8 тыс. 359 человек (всего 21 млн 131 тыс. 700).

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