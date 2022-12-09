В Свердловской области выявлено 340 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 21.12.2022. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 340 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 21 декабря 2022 года федеральный оперштаб.
Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 561 тыс. 312 человек.
Также за сутки в области зарегистрирован один летальный случай от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 897. За сутки из больниц выписано 493 человека. Всего в Свердловской области официально выздоровели 545 тыс. 864 человека.
В России за минувшие сутки было выявлено 7 тыс. 442 новых случая COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 21 млн 735 тыс. 851 человек. За сутки зафиксировано 59 летальных случаев (всего 393 тыс. 166), выздоровели 8 тыс. 359 человек (всего 21 млн 131 тыс. 700).
УрБК, Екатеринбург, 09.12.2022. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 340 новых случаев заражения ...05.12.2022 В Свердловской области выявлено 314 новых случаев заражения COVID-19
УрБК, Екатеринбург, 05.12.2022. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 314 новых случаев заражения ...09.11.2022 В Свердловской области выявлено 375 новых случаев заражения COVID-19
УрБК, Екатеринбург, 09.11.2022. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 375 новых случаев заражения ...19.10.2022 В Свердловской области выявлено 737 новых случаев заражения COVID-19
УрБК, Екатеринбург, 19.10.2022. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 737 новых случаев заражения ...16.05.2022 В Свердловской области выявлено 159 новых случаев заражения COVID-19
УрБК, Екатеринбург, 16.05.2022. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 159 новых случаев заражения ...