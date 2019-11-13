В свердловском УФАС назвали причины роста цен на дизельное топливо

УрБК, Екатеринбург, 21.12.2022. С начала текущего года цены на дизельное топливо в Свердловской области выросли на 10%. Об этом рассказал сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по региону Дмитрий Шалабодов.
По его словам, такая динамика во многом связана с сезонным переходом с одного вида топлива на другое.
«Наша розница приобретает топливо на мелкооптовом звене. Это топливо торгуется у нас на Санкт-Петербургской бирже. В настоящий момент цена изменилась, что связано с переходом с летнего топлива на зимнее. Как правило, такой переход в цене дает увеличение стоимости до 3-5 руб.», — отметил Д. Шалабодов.
Напомним, что средняя цена на дизельное топливо на АЗС Свердловской области, по данным Свердловскстата, составляет 58,91 руб. за литр.
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