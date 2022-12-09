Цены на дизельное топливо на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,86%

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2022. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 5 по 12 декабря 2022 года не изменились и составили 60,94 руб. за литр. Как сообщает Свердловскстат, бензин марки АИ-92 и АИ-95 реализуется по прежним ценам — 46,8 руб. и 50,43 руб. соответственно. Стоимость дизельного топлива за указанный период увеличилась на 0,86%, до 58,91 руб.

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