УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 09:43

Цены на дизельное топливо на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,86%

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2022. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 5 по 12 декабря 2022 года не изменились и составили 60,94 руб. за литр.

Как сообщает Свердловскстат, бензин марки АИ-92 и АИ-95 реализуется по прежним ценам — 46,8 руб. и 50,43 руб. соответственно.

Стоимость дизельного топлива за указанный период увеличилась на 0,86%, до 58,91 руб.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
09.12.2022 Цены на дизельное топливо на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,81%

УрБК, Екатеринбург, 09.12.2022. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 29 ...

02.12.2022 Цены на дизельное топливо на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,78%

УрБК, Екатеринбург, 02.12.2022. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 21 ...

18.11.2022 Цены на дизельное топливо на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,95%

УрБК, Екатеринбург, 18.11.2022. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 7 по ...

07.11.2022 Цены на дизельное топливо на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,13%

УрБК, Екатеринбург, 07.11.2022. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 24 ...

28.10.2022 Цены на дизельное топливо на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,23%

УрБК, Екатеринбург, 28.10.2022. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 17 ...

Популярные новости
02.12.2022РЭК Свердловской области утвердила новые тарифы на вывоз мусора21.11.2022В Свердловской области прогнозируют заморозки и гололедицу на дорогах23.11.2022В Екатеринбурге по решению суда снесут недостроенный небоскреб «Призма» у Северного автовокзала25.11.2022Специалисты филиала «Россети Урал» — «Свердловэнерго» выполнили технологическое присоединение автогазозаправочной станции в Краснотурьинске02.12.2022Специалисты «Россети» — МЭС Урала повысили надежность электроснабжения трех тяговых подстанций Горьковской железной дороги
Архив новостей
Декабрь 2022 (395)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Август 2022 (779)
Июль 2022 (718)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18