Цены на дизельное топливо на АЗС Свердловской области с конца декабря 2022 года выросли на 0,33%

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с конца декабря 2022 года по 9 января 2023 года не изменились и составили 61,08 руб. за литр. Как сообщает Свердловскстат, бензин марки АИ-92 и АИ-95 тоже реализуется по прежним ценам — 46,71 руб. и 50,33 руб. соответственно. Стоимость дизельного топлива за указанный период увеличилась на 0,33%, до 59,57 руб.

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