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Вчера, 10:00

У 22% россиян в текущем году упали доходы

УрБК, Москва, 21.12.2022. В 2022 году доходы снизились у 22% россиян. Еще у 36% они остались на прежнем уровне, а 15% респондентов рассказали о повышении зарплаты. Остальные опрошенные затруднились с ответом или столкнулись с сокращением. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на исследование hh.ru.

Чаще всего о повышении доходов говорили представители сферы добычи сырья, специалисты по закупкам, производственные и ИТ-специалисты, банковские служащие. Больше всего сообщений о снижении зарплат поступило от представителей сфер автобизнеса, продаж, туризма и гостиничного бизнеса, медицины, фармацевтики, рекламы и PR.

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